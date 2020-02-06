Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümün ardından merak ediliyor. Kuruluş Osman'da intikam çanları çalıyor. Alişar, Bala'yı kendisine istedi ancak Şeyh'ten olumsuz yanıt aldı. Gönlü Bala'da olan Osman ile Aygül'ü evlendireme çabalarına Osman'ın ne yanıt vereceği büyük bir merak konusu. Ancak asıl o sırada Gündüz'ün ağır yaralı olarak getirilmesi ile oba karıştı ve intikam için pusu planları yapılmaya başlandı. Kuruluş Osman 9. son bölüm özeti ve 10. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Toprağa su katarsan balçık, kan katarsan vatan olur!"

Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır.

Alişar soluğu Dündar Bey'in otağında alacaktır. Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador'un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia'nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?