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Kuruluş Osman'ın yeni oyuncu kadrosu belli oldu! Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kimlerdir?

ATV'ye yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna birçok ünlü isim katıldı. Yeni oyuncular, 4.sezonda izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kimlerdir? Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu nedir? İşte tüm ayrıntılar..

Kuruluş Osman'ın yeni oyuncu kadrosu belli oldu! Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kimlerdir?

1.Osman'ın hayatını anlatan bir tarih dizisi olan Kuruluş Osman, Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. Yeni sezon tarihi henüz açıklanmasa da dizide sürpriz bir gelişme yaşandı ve kadroya 11 ünlü isim katıldı. İşte, Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları...

11 ÜNLÜ OYUNCU YENİ SEZONDA ROL ALACAK

4.sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kuruluş Osman'ın kadrosuna birçok ünlü isim katıldı.

Bu sezon izleyiciler; Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer'i, yeni karakterleriyle izleyecek.

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