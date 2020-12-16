Kuruluş Osman dizisi konusu ve dizinin nerede çekildiği takipçileri tarafından merak ediliyor. Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan Kuruluş Osman her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman konusu ne?

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

Kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da çekiliyor. 300 dönümlük bir plato üzerine kaleler, hanlar, hamamlar, camiler kiliseler tek tek inşa ediliyor.