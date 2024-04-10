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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok?

        Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu?

        Her hafta Çarşamba akşamı ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman bu akşam yayın akışında yer almıyor. Bu kapsamda dizinin takipçileri "Bu akşam Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman 156. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 12:24 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:24
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        1

        Kuruluş Osman 156. yeni bölümün ne zaman yayınanacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. ATV ekranlarında 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam televizyon yayın akışında bulunmuyor. Peki, Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya dair detaylar...

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        KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Pek çok dizi, Ramazan Bayramı tatili haftası sebebiyle yayınlarına bir hafta ara verdi. 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı listesine göre; Kuruluş Osman bu akşam ekranlara gelmeyecek. Onun yerine bu akşam saat 20:00'de Örümcek Adam: Eve Dönüş yayınlanacak.

        3

        KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 156. yeni bölümü 17 Nisan Çarşamba akşamı seyircisi ile buluşacak.

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        10 NİSAN 2024 ATV YAYIN AKIŞI

        06:20 Kuruluş Osman

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Akıncı Çizgi Dizi

        10:30 Akıncı Çizgi Dizi

        11:00 Senin Hikayen - Yerli Sinema

        12:50 Oscar Çöllerde - Yabancı Sinema

        13:00 aTV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş - Yabancı Sinema

        22:40 Gerçek Kahraman - Yabancı Sinema

        01:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş - Yabancı Sinema

        03:40 Mutfak Bahane

        5

        KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Osman Bey bütün ahalisini toplamıştır. Gündüz Bey’i kurtaracaklardır. Osman Bey, İmren Tegin’i alt edip Gündüz Bey’i kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

        KAYI VE GERMİYAN ARASINDA NELER YAŞANACAK?

        Osman Bey bir yanda İmren Tegin’e hamle yapacakken öte yandan Uç Pazar’ı kurtarmak için harekete geçer. Osman Bey Uç Pazar’a yeniden Germiyan sancağını astırır. Bu zafer Germiyan ve Kayı arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecektir?

        6

        OSMAN BEY, ALAEDDİN BEY’DEN NASIL BİR FEDAKARLIK İSTEYECEK?

        Osman Bey, Alaeddin Bey’i karşısına alıp ondan bir fedakarlık yapmasını ister. Ağabeyi Orhan, beyliklerinin ikbali için gereken fedakarlığı yapmıştır. Şimdi fedakarlık sırası Alaeddin’dedir.

        HOLOFİRA YENİDEN OBADA

        Holofira, son vedadan sonra neden yeniden obaya gelmiştir? Orhan, Holofira’nın gelişinden haberdar olacak mıdır?

        OSMAN BEY HAREKETE GEÇİYOR!

        İmren Tegin, Osman Bey’i yok etme planını yaparken Osman Bey ise Atranos Kalesi’ni fetih için hamlesini yapar. İmren Tegin’i ele geçiren Osman Bey onu öldürecek midir?

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