Kuruluş ve Kurtuluşun şirin vadisi Belekoma sessiz günler yaşıyor - BİLECİK

AA

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğünce 1. derecede sit alanı olarak tescillenen vadide, Şeyh Edabali Türbesi, Mal Hatun Türbesi, Orhangazi Camisi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Belekoma Kalesi, tarihi yarım minareler, saat kulesi ve şu an belediye binası olarak hizmet veren rüştiye mektebi yer alıyor.Üç kez Yunan işgaline uğrayan kentin simgesi olan ve açık hava müzesini andıran vadi, tarih ve inanç turizmi açısından her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlıyor.Kovid-19 sürecinde en sessiz günlerin yaşandığı vadide, normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçilerin ağırlanacağı günler bekleniyor.Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi vadinin kentin vazgeçilmez mekanı olduğunu söyledi.Bugünlerde bölgenin sessizliğe büründüğünü ifade eden Ünver, "Baharın da gelmesiyle burası yemyeşil oldu. Kovid-19 sebebiyle bu alana ziyaretçi kabul edemiyoruz ama en kısa sürede salgını atlatıp yeniden burada tarih severlerle buluşacağız." dedi.Ünver, 9 bin yıllık geçmişe sahip kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Buraya gelen insanlar tarihi yapıları adeta bir açık hava müzesi gibi gezebiliyor. İnsanlar, geçmişini ve atalarının izlerini görmek için geliyor. Sağlık her şeyden önemlidir, herkesin evde kalmaya devam etmesini istiyoruz. Bu sürecin ardından biz yine onlara burada tarihi anlatmaya devam edeceğiz."