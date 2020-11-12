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Kurumlar vergisinde indirimde geri adım

Cumhurbaşkanına kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar indirmeye ve tekrar kanuni seviyesine yükseltmeye yetki veren düzenleme son dakikada TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba yasadan çıkartıldı. Ahmet Kıvanç'ın haberi...

Kurumlar vergisinde indirimde geri adım - haberler
Kurumlar vergisinde indirimde geri adım
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Ahmet Kıvanç

İstihdam teşvikleri, borçların yeniden yapılandırılması gibi düzenlemeleri içeren torba kanunun TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında son anda önemli bir değişiklik yapıldı. Kurumlar vergisinde indirime ilişkin 40. Madde, AK Parti ve MHP milletvekillerince verilen önergeyle değiştirildi. Yasada Cumhurbaşkanına, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar indirmeye ve tekrar kanuni seviyeye yükseltme yetkisi veren hüküm, önergeyle yasadan çıkartıldı. Önerge üzerinde herhangi bir açıklama yapılmazken, önergenin gerekçesinde, “Cumhurbaşkanına verilmesi öngörülen, kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar indirebilmesine ve tekrar kanuni seviyesine getirebilmesine ilişkin yetkinin madde metninden çıkarılması amaçlanmaktadır” denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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