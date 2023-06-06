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Sağlıklı kurutulmuş meyveli atıştırmalık nasıl yapılır? Fırında yapımı pratik ve kolay!

Mevsim meyvelerini muhafaza etmek için kullanılan kurutma yöntemi, eskiden beridir tercih ediliyor. Bu yöntem sayesinde sağlıklı atıştırmalık elde edebilir ve uzun süre saklayabilirsiniz. İşte, kurutulmuş meyve yapımı...

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  • Kurutulmuş meyveli atıştırmalıklar nasıl yapılır? Fırında pratik yapım!

    Fırında kurutulan meyvelerin çoğu besin değerini korur ve lif ile vitamin açısından yüksektir. Marketlerde satılan kurutulmuş meyveler genellikle yapay tatlandırıcı gibi koruyucular içerir. Bu nedenle evde yapılan kuru meyveler hem daha sağlıklı hem de atıştırmalık alternatifi olabilir.
  • Kurutulmuş meyveli atıştırmalıklar nasıl yapılır? Fırında pratik yapım!

    Kurutulmuş meyvelerin kalitesi taze meyvelerin kalitesi ile direkt olarak bağlantılıdır. Dah iyi bir sonuç almak için taze, oldun meyveleri tercih edin. Her fırında kurutulabilir olan meyvelerden en çok elma, muz, şeftali, erik, kayısı, çilek tercih ediliyor. 
  • Kurutulmuş meyveli atıştırmalıklar nasıl yapılır? Fırında pratik yapım!

    MEYVELERİ FIRINDA KURUTABİLMEK İÇİN;

    - Bir fırın tepsisi

    - Yağlı kağıt veya parşömen kağıt

    - Soğutmak için düz bir tabak veya tepsi

    - Meyveleri dilimlemek için keskin bir bıçak

    YAPILIŞI

    Öncelikle meyveleri güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun ardından eşit bir şekilde dilimleyin.

    Dilimler ne kadar ince olursa o kadar çabuk kurur. Çekirdeklerini ve ezik yerlerini çıkarın.

     
  • Kurutulmuş meyveli atıştırmalıklar nasıl yapılır? Fırında pratik yapım!

    Ardından meyvelerin kararmasını önlemek için dilimleri bir kase limon suyunda bir dakika kadar daldırarak bekletin ve süzün. Bu işlem meyvelerin tadını etkilemez.

    Meyve dilimlerini yağlı kağıda tek kat olacak şekilde dizin. Ardından, fırını en düşük sıcaklıkta ayarına getirin, genellikle 140 - 170 derece idealdir. Meyvelerin neminin çıkması için fırının kapağını aralıklı bırakın.

    Meyveleri her 30 dakikada bir karıştırın bu işlem toplamda 4 - 8 saat sürer.

    Eğer işlem uzun gelirse, bir süre sonra meyveleri güneşe bırakarak ya da petek üzerinde de kurutabilirsiniz.
  • Kurutulmuş meyveli atıştırmalıklar nasıl yapılır? Fırında pratik yapım!

    KURUTULMUŞ MEYVE NASIL SAKLANMALI?

    Kuruyan meyveleri saklamak için hava geçirmez kaplar kullanın ve karanlık bir yerde saklayın. Meyveler sert ancak kırılgan olmamalı ve küf oluşumuna neden olabilecek nem barındırmamalı.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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