Kurye çekiçle saldırdı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Motokurye müşteriye götürdüğü yemeği dökünce lokantayı suçlayarak lokantacıya çekiçle saldırdı. O anlar anbean kameralara yansıdı
Giriş: 20.03.2024 - 23:31 Güncelleme: 20.03.2024 - 23:32
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Motokurye müşteriye götürdüğü yemeği dökünce lokantayı suçladı.
Bu nasıl paket diyerek çekiçle lokantacıya saldırdı.
Arkadaşlarını da çağıran kurye ortalığı birbirine kattı.
O anlar anbean kameralara yansıdı.
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