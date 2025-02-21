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        Haberler Bilgi Gündem Kuryeler çalışıyor mu? 21 Şubat Cuma bugün İstanbul'da kuryeler çalışıyor mu, sipariş getiriyor mu, kurye çalışma yasağa kalktı mı?

        21 Şubat Cuma bugün İstanbul'da kuryeler çalışıyor mu?

        Altay kar fırtınası etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları gelmeye devam ederken, birçok ilde eğitime de ara verildi. Şimdi ise vatandaşlar, kuryelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, 21 Şubat Cuma İstanbul'da kuryeler sipariş dağıtıyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 14:00 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:00
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        İstanbul karlı havanın etkisi altına girdi. Altay kar fırtınası ülkeyi beyaz örtüyle kaplamaya devam ederken okullar ve deniz ulaşım araçları da hava koşullarından etkileniyor. Bu kapsamda İstanbullular, kuryelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, 21 Şubat bugün İstanbul'da kuryeler çalışıyor mu, sipariş getiriyor mu?

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        21 ŞUBAT 2025 CUMA BUGÜN İSTANBUL'DA KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

        İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmalarına ilişkin AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentin dünden itibaren kar yağışının etkisinde olduğunu ve yağışın aralıklarla 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini belirtti.

        Gül, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamasında kuryelerin çalışması hakkında şunu söyledi:

        "Bu gece 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır."

        Yani, kuryeler 21 Şubat günü olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet vermiyor.

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        KURYELER NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK?

        İstanbul Valisi Davut Gül, kuryelerin ikinci bir duyuruya kadar çalışmayacağını açıkladı. Şu anda kurye yasağının ne zaman biteceği bilinmiyor.

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