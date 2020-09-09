AA

AA'nın haberine göre Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda giriş açıklıkları kuş türüne göre farklılık gösteren, 8'inin içi kameralar aracılığıyla görüntülenen 32 yuva, sığırcık, kızıl gerdan, sıvacı, ispinoz, ağaçkakan, büyük baştankara, küçük baştankara, sarıasma, bülbül, saka gibi çok sayıda kuş türünü gözlemleme imkanı sunuyor.

Daha önce yavrularını yetiştiren bir sığırcığa ev sahipliği yapan bu yuvalardan biri, şimdi de anne kızıl sincap ve 4 yavrusunu ağırlıyor.

Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, yaptığı açıklamada, meşe ormanı yapısı nedeniyle bölgede çok fazla kızıl sincap bulunduğunu anlattı.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın açıldığı andan itibaren insanlarla doğa arasında bir bağ kurmayı hedef edindiğini belirten Alioğlu, kuş yuvaları, kuş gözlem alanı, çocuk hayvanat bahçesi, doğal yaşam alanları ve yem istasyonlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlara tanıklık etme fırsatı sunduklarını kaydetti.

Alioğlu, tanıklık ettikleri son olayın, yavrularını yetiştiren bir sığırcığın terk ettiği yuvaya, bir kızıl sincabın yerleşmesi ve dört yavru dünyaya getirmesi olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Daha önce ağaçkakan ve sığırcıkların kullandığı yuvada kendisini misafir ediyoruz. Sincap bu yuvayı tercih etti ve şu anda yavrularıyla yaşamaktadır. Sığırcıklar yavrularını yetiştirip uçurdu, şimdi de sincap bu yuvayı tercih etti ve kullanıyor. Ormanya Doğal Yaşam Parkımızın sembollerinden biri olan sincabı burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Alanımızı koruma altına aldık. İnsanlardan etkilenmemesi açısından önlem aldık, çitle koruyoruz. Yuvada, 24 saat boyunca youtube kanalımızdan canlı izlenebilecek sistemimiz de mevcut. Ziyaretçilerimiz bu şekilde hayvanların hayatına ortak olabilmekte, yavruların yetişme, yuvadan ayrılma süreçlerine tanıklık edebilmekte."

HAZIR YUVALAR SİNCAPLARI CEZBEDİYOR

Ormanya'da canlıların popülasyonlarına uygun koşulların korunduğunu savunan Alioğlu, kızıl sincabın hazır kuş yuvasını tercih etmesinin sebeplerini şöyle sıraladı:

"Doğal popülasyonu içinde kızıl sincaplar ağaçkakan yuvaları gibi hazır yuvaları kullanmaktadır. Burayı tercih etme sebepleri de bundan. Kızıl sincap, şu anda uygun habitata sahip bir ortam içinde. Aynı zamanda doğa içinde düşmanları olan tilki, baykuş, sansar, gelincik gibi hayvanlardan korunmak amacıyla uygun delik çapına sahip ağaç kovuklarını ve yuvaları tercih ediyorlar. Bu yuvamız da uygun delik çapına sahip ve ağaçta bulunmasından dolayı tercih ettiğini düşünüyoruz. Bunun dışında, besin zincirinde sahip olması gereken tüm kabuklu yemişleri ve diğer yiyecekleri bulabildiği bir meşe ormanı içinde."