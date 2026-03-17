        Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevinden uzaklaştırıldı

        Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "rüşvet almak" iddiasıyla yürütülen soruşturmada verilen tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı

        Giriş: 17.03.2026 - 21:42 Güncelleme:
        Ömer Günel görevinden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı, Aydın’ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, “rüşvet almak” suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin 16.03.2026 tarihli ve 2026/276 sayılı kararıyla tutuklanmasının ardından, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı soruşturmada tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği belirlenmişti.

        Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.

