EKODOSD Başkanı Sürücü, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle Dilek Boğazı´nın batısından başlayarak körfezin güney bölgesine kadar olan alanın, böyle nadir kuş türleri, `tırtak´ türü yunuslar ve deniz kaplumbağaları için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı´nın denizel alan sınırlarının genişletilerek bütüncül olarak korunması türlerin geleceği açısından da çok önemli."