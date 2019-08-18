Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Yaylaköy’de Söke karayolu üzerindeki yerleşim yerleri ile çiftliklerin bulunduğu zeytinlik ve tarım alanlarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bitişikteki makilik alanlara sıçradı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık iki saat süren yangın rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alındı. İHA'nın haberine göre; yangında 15 dönümlük zeytinlik ve tarım alanı ile makilik alanın zarar gördüğün belirtildi.