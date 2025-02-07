Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü ağır yaralandı.

M.E.Y. (18) idaresindeki motosiklet Kadıkale Mahallesi'nde Ö.A'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada motosiklet sürücüsü M.E.Y. ve yolcu Rukiye Naz Önal (17) ağır yaralandı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önal, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, sürücü Ö.A'yı gözaltına aldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.