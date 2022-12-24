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Haberler Gündem Kuşburnu Ne Zaman, Hangi Mevsimde Toplanır? Kuşburnu Nasıl Olgunlaşır?
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Kuşburnu ne zaman, hangi mevsimde toplanır? Kuşburnu nasıl olgunlaşır?

Kuşburnu, hastalıklara kaşı koruyan, vücudun bağışıklığını arttıran şifa deposu bir meyvedir. Bu mucize meyve bilhassa kış aylarında her evde mutlaka olmalıdır. Hem görüntüsü hem de lezzeti muhteşem olan bu bitkiyi kendimiz de yetiştirebiliriz. İşte kuşburnu ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık.

Kuşburnu Ne Zaman, Hangi Mevsimde Toplanır? Kuşburnu Nasıl Olgunlaşır?
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Kuşburnu, Anadolu’da yaban gülü ya da itburnu olarak da bilinir. Kış aylarının şifa deposu kuşburnu bolca C vitamini içerir ve tam bir antioksidan kaynağıdır. Soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklarda deyim yerindeyse can simidi olarak işlev görür. Öksürük, bronşit, nefes darlığında halk arasında ilk başvurulan meyvedir. Gülgiller familyasından olan Kuşburnu ılıman bölgelerde yetişir. Genellikle kırmızı ya da turuncu olan kuşburnu mor ya da siyah da olabilmektedir. Hem kendisi hem de yaprağı yenilebilen kuşburnunun faydaları ise sayılamayacak kadar çoktur. Kuşburnu ne zaman toplanır? Kuşburnu nasıl olgunlaşır? Kuşburnunu kendisi yetiştirmek isteyenler için kuşburnu ne zaman budanır? İşte kış aylarının vazgeçilmezi kuşburnu hakkında her şeyi sizler için derledik.

Kuşburnu Ne Zaman Toplanır?

Kuşburnu, dikenli ve çalı formunda bir bitkidir. Yaşanılan bölgeye ve iklime bağlı olarak kuşburnunun toplanma zamanı farklılık gösterir. Türkiye’de genellikle kuşburnunun toplanma dönemi ağustos sonu ile ekim ortasına kadardır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir püf noktası vardır. Bu da kuşburnunun ilk don yaşanana kadar çalının üzerinde kalmasıdır. Bu ilk don olayı kuşburnunu daha parlak bir kırmızıya dönüştürür ve yumuşatır. Bu oldukça önemli bir ayrıntıdır.

Kuşburnu Nasıl Olgunlaşır?

Kuşburnu gülgiller familyasından dikenli bir bitkidir. Kuşburnu meyvesi, bitki üzerinde güller açtıktan ve çiçekler döküldükten sonra oluşan meyvelerdir. Kuşburnu ilk oluşmaya başladığında sert ve yeşil renktedir. Havalar soğumaya ve günler kısalmaya başladığında kuşburnu meyvesi kırmızıya dönmeye başlar. Bu mucize meyve hem insanlar hem de yaban hayatı için önemli bir besin kaynağıdır.

Kuşburnu Ne Zaman Hasat Edilir?

Kuşburnunun hasadında ilk don olayının hayati bir önem taşıdığını söyledik. Bu hava durumu meyvenin tam olgunluğa ulaşması için önemlidir. Hasat için en uygun zaman aralığı ağustos sonu ekim ortalarına kadardır. Kuşburnu çalı formunda ve dikenli bir bitki olduğu için hasadında belli noktalara dikkat etmek gerekir. Öncelikle dikenlerden korunmak için sağlam bir bahçe eldiveni tercih edilmelidir. Daha sonra kuşburnu meyveleri dikkatli bir şekilde toplanmalıdır. Kuşburnu sadece insanların değil kuşların da tercih ettiği bir besin kaynağı olduğu için dalda kurumuş olan meyveler onlara bırakılabilir.

Kuşburnu Meyvesi Nasıl Kurutulur?

Kuşburnu A, B ve C vitaminleri açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Peki çayı, jölesi ve marmelatı yapılabilen bu meyve nasıl kurutulur? işte kuşburnu kurutmak için gerekli aşamalar şöyledir:

  • Öncelikle sağlıklı, pestisit içermeyen, yol kenarından uzak ve temiz olduğuna emin olduğunuz kuşburnu meyvelerini tercih etmelisiniz.
  • Dikenli bir çalı bitkisi olduğu için bir bahçe eldiveni giyip, dikkatli ve özeli bir şekilde kuşburnu meyvelerini toplayın.
  • Topladığınız meyveleri yıkayın.
  • Kuşburnu meyvesi bolca çekirdekli bir yapıdadır. Bu yüzden bir bıçak yardımıyla içini açıp, çekirdeklerini çıkarın. Ayrıca bu çekirdekleri bir sonraki ekim mevsiminde yeni bir kuşburnu yetiştirmek için kullanabilirsiniz.
  • İkiye ayrılan ve çekirdekleri çıkarılan meyveleri bir tepsinin üzerine örtü serip, meyveleri de dikkatli bir şekilde yerleştirin.
  • Doğrudan güneş ışığı almayan, havadar ve aydınlık bir ortamda kontrollü olarak kurutun.

Kuşburnu Ne Zaman Budanır?

Kuşburnu meyvesini kendiniz yetiştirmek isterseniz budama işlemine ve zamanına mutlaka dikkat etmelisiniz. Budama işlemi, bitkinin gelişimini güçlendirmek, hastalıktan korumak ve verimi arttırmak için yapılır. Özel bir toprak yapısına ihtiyaç duymayan kuşburnu ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde budanabilir. Bu budama hem kuşburnu meyvesine şekil vermek hem de hastalıklı ve zayıf dalların kesilmesini gerektirir.

Kuşburnu Hangi Bölgede Yetişir?

Kuşburnu, dünyanın kutup bölgeleri hariç hemen her bölgesinde yetişebilir. Anavatanının Türkiye olduğu buradan dünyaya yayıldığı tahmin edilmektedir. Türkiye’de yaygın olarak Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde ve az da olsa Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yetişmektedir.

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