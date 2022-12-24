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Kivi ne zaman toplanır? Türkiye'de kivi hasadı ne zaman olur?

Kivi, kışların ılık, yazların ise sıcak ve nemli geçtiği iklimleri sever. Ülkemizde ise yaklaşık 30 yıldır üretimi yapılmaktadır. Yüksek oranda C vitamini içerir. Düşük kalori ve yüksek lifli olmasından kaynaklı tercih dilen kivi hangi mevsimde ekilir? Kivi ne zaman toplanır? Türkiye’de kivi hasadı ne zaman yapılır? İşte kivi ile ilgili her şey…

Kivi Ne Zaman Toplanır? Türkiye'de Kivi Hasadı Ne Zaman Olur?
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Kivi, yüksek C vitaminine sahip, düşük kalorili ve lif açısından zengin olmasıyla insan sağlığına son derece faydalı bir bitkidir. Anavatanı Çin olan Kivi önce Avrupa’ya oradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi olan kivi, asma gibi odunsu ve tırmanıcı özellikte çok yıllı bir ağaçtır. Kivinin farklı çeşitleri olmasına rağmen ülkemizde Actinidia Chinensis türü yetiştirilmektedir. Ülkemizde Marmara ve Karadeniz bölgesinde kivi üretimi yoğun olarak yapılmaktadır. Soğuk iklimlere dayanıklı bu kış meyvesi olan kivi hangi mevsimde dikilir? Kivi ne zaman toplanır ve ne zaman meyve verir? İşte son yıllarda ülkemizde de revaçta olan kivi hakkında tüm bilinmeyenleri sizler içi derledik.

Kivi Ne Zaman Toplanır?

Kivi kışların ılık, yazların ise nemli ve sıcak geçtiği iklimleri sever. Don olayları kivi ağaçlarını olumsuz etkiler ve meyve veriminde düşüşlere neden olur. Kivi toplama dönemini belirlemek çok önemlidir. Burada kivinin ekildiği bölge ve toprak yapısı, rüzgâr durumu belirleyici olmaktadır. Kivi ağaçları genellikle uygun koşullarda nisan sonu mayıs başı gibi yaprakların altında tek tek ya da salkım şeklinde çiçeklerini açar. Yaz boyu açan çiçekler meyveye döneceği için bu dönemde kivi ağaçlarına gerekli bakım yapılmalıdır. Kivi ekim ve kasım aylarında toplanabilir. Burada önemli bir uyarı vermek yerinde olacaktır. Kivi meyvelerini toplarken mutlaka sapsız toplamak gerekmektedir. Ayrıca toplanan meyveler hemen tüketilemez, birkaç gün beklemek gerekir.

Türkiye'de Kivi Hasadı Ne Zaman Olur?

Türkiye’de kivi ile ilgili yapılan çalışmalar sonucu uygun bölgelerin Marmara ve Karadeniz bölgeleri olduğu gözlenmiştir. Ağırlıklı olarak Marmara bölgesinde yapılmasının bölgenin uygunluğunun ötesinde farklı sebepleri de vardır. Birincisi nüfus yoğunluğundan dolayı kivi tüketiminin bu bölgede fazla olması. İkinci sebebinde yine tüketimle bağlantılı olarak soğuk hava depolarının burada yer almasıdır. Kivi mayıs sonunda çiçeklerini açar. Çiçeklenme süresi ile hasat arasında genelde 5 ay gibi süre vardır. Bu elbette ekilen bölgenin iklim ve toprak yapısına göre değişir. Türkiye’de kivi hasadı ekim ayının ikinci haftasından başlayarak kasım ayı boyunca devam eder. Karadeniz bölgesinde yağışın yoğun olması sebebiyle hasat aralık ayına kadar uzayabilir. Türkiye ihtiyacının yüzde 90’ını karşılar.

Kivi Hangi Mevsimde Dikilir?

Kivi yetiştiriciliğinde belirleyici olan toprak yapısı ve iklimdir. Kivi soğuk iklimlere dayanıklı olduğu halde soğuk rüzgârdan etkilenirler. Bu sebeple kivinin ekileceği alanın doğru tahsis edilmesi gerekmektedir. Kivi toprak yapısında 5.5-7 aralığında PH değeri ister. Toprak açısından seçici olan kivi zayıf ve saçaklı bir kök yapısına sahiptir. Bu sebeple kökler özellikle az kireçli ve geçirgen toprakları sever. Kivi yetiştirmek ekim ve dikim olarak iki farklı yolla da yapılabilmektedir. İlki tohum olarak alınan kiviler toprak uygun koşullara getirildiğinde yetiştirilebilir. İkincisi fide olarak alınan kivilerin toprağa dikilmesidir. Bunun için en uygun mevsim açık kök fidanlarda genelde kasım ayının ikinci haftasından itibaren başlanarak, elbette bölgelere ve rakıma göre nisan ayının son haftasına kadar dikilebilir.

Kivi Ne Zaman Meyve Verir?

Kivinin meyve vermesinde belirleyici olan ekilen fidanın yaşı, bölgenin iklim ve toprak yapısıdır. Yaşlı iki fidan ile üretime başlanırsa, ağaç en erken 3 yıl sonra meyve vermeye başlar. Kivi ağaçlarında en yüksek verim 6-7 senenin sonunda görülür. İyi bakılmış ağaçlar 40-50 kg kadar meyve üretir.

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