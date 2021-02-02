Erzurum ile Ardahan'da kış çilesi ve doğal güzellikler bir arada

AA

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle sığınacak yer bulamayan kuşların barınabilmeleri için merkeze bağlı Bulanık Köyü Muhtarlığı öncülüğünde bir süre önce mini yuva projesi başlatıldı.

AA'nın haberine göre Bulanık Köyü Muhtarı Engin Kumaş'ın öncülüğünde yürütülen proje kapsamında köylülerce tahtalardan mini yuvalar hazırlandı.

İlk etapta 40 mini yuva hazırlayan köylüler, köyün farklı noktalarındaki direklere bu yuvaları asarak kuşların kışı atlatabilmelerini hedefliyor.

Bulanık Köyü Muhtarı Engin Kumaş, Kars'ın Türkiye'nin en soğuk ve karlı illerinden olduğuna işaret ederek, "Kışlarımız uzun geçiyor, yabani hayvanlar da maalesef çatılarda, dışarıda zor bir yaşam sürüyor, elimizden geldiğince onların yaşamını kolaylaştırmak adına böyle bir şey düşünüp yapmaya başladık" dedi.

Projenin diğer köylere de örnek olması temennisinde bulunan Kumaş, şöyle konuştu:

"Yapılan yuvaları telefon direklerine tehlike arz etmeyecek şekilde monte ediyoruz. Kuşlar için yaklaşık 40 ev yaptık bu sayıyı daha da arttırmayı düşünüyoruz. Kendi hayvanlarımıza yem verirken kuşlara da yem veriyoruz, onlar da aç kalamasın. Yabani hayvanlar konusunda herkesin daha duyarlı olması gerekiyor."

"HAYVAN DOSTLARIMIZI DÜŞÜNMELİYİZ"

Bulanık Köyü Camisi İmam Hatibi Yunus Ulu da köylülerin güzel bir çalışma yaptığını ifade ederek, hayvanlara zor koşullarda yardımcı olmanın insani ve dini bir görev olduğunu söyledi.

Kış günlerinde sokaktaki ve doğadaki hayvanların aç kalmaması için çaba gösterilmesini isteyen Ulu, "Bizler aç kaldığımız zaman açlığın ne kadar zor bir durum olduğunu biliyorsak veya soğukta kaldığımız zaman havanın nasıl bizleri zorladığının farkındaysak o zaman hayvan dostlarımızı da düşünmeliyiz" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Uğur Aydın da kışın köye yaklaşık 1 metre kar yağdığını ve yabani hayvanların kar ve soğuktan etkilendiğini, sıcak yuva ve yiyecek sıkıntısı çektiklerini gördüklerini, bu nedenle yaban hayvanlarına ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

Köylülerden Güven Kumaş ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizim içimizde hayvan sevgisi var, onları düşünerek hareket ediyoruz. Kuşlar ahırlara girmeye çalışıyordu, bazen kapılar kapalı olunca giremiyorlardı, hatta soğuktan ölenler oluyordu. Biz de bu duruma kayıtsız kalmayarak onlara yuva yaptık" ifadelerini kullandı.