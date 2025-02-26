Kusunca abdest bozulur mu? Ağza gelen az veya çok kusmuk orucu bozar mı?

Abdest bazı durumlarda bozulur. Abdestin bozulma sebepleri arasında vücuttan bir şeyin çıkması (idrar, dışkı, kan, kusmuk vb.) uyku, cinsel ilişki, kan almak ya da başkasının cinsel organına dokunmak yer alır. Bu durumlar kişinin abdestini geçersiz kılar ve yeniden abdest alması gerekir. Ayrıca akıl sağlığını kaybetme, durumu ciddi bir hastalık veya bayılma gibi durumlar da abdestin bozulmasına yol açar. Abdestin bozulduğu durumda kişi yeniden abdest alarak namaz gibi ibadetleri yerine getirebilir.

AĞIZ DOLUSU KUSMAK ABDESTİ BOZAR MI?

Ağız dolusu kusmak İslam'daki abdesti bozma durumlarından biridir. Ancak bu konuda detaylı bir açıklama yapmak gerekir. İslam hukukuna göre abdestin bozulması için kişinin vücut boşluklarından herhangi birinin açılması özellikle de bu boşluktan dışarıya bir şeyin çıkması gerekmektedir. Kusma mide ve sindirim sisteminin bir ürünüdür ve bu sistemin bozulması ya da bir şeyin dışarı çıkması anlamına gelir. Ağız dolusu kusmak mideden gelen ve ağız yoluyla dışarıya atılan bir madde olduğu için abdestin bozulmasına neden olur.

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Bir kişinin abdestini bozan durumlar genel olarak vücuttan dışarıya bir şeyin çıkması (kan idrar dışkı kusma gibi) ya da cinsel ilişkidir. Ağız dolusu kusma vücut boşluklarından biri olan ağız yoluyla bir şeyin çıkması olduğu için kişi bu durumda yeniden abdest almak zorundadır. Eğer kişi kusmayı istemeden yapmışsa bu durum yine de abdestin bozulmasına neden olur.

Abdestin bozulması kişinin namaz gibi ibadetlerini yerine getirebilmesi için temiz olması gerektiğinden abdestin yenilenmesi gerekmektedir. Kusma abdestin bozulmasının temel sebeplerinden biri olduğundan ağız dolusu kusma durumunda yeniden abdest almak gereklidir. Bu konuda farklı mezheplerin küçük detaylara göre bazı farklılıkları olabilir ancak genel olarak bu görüş yaygın kabul görmektedir.

İslam'da abdestin bozulup bozulmadığı konusu farklı mezheplerin yorumlarına göre değişiklik gösterebilir. Genelde bütün mezhepler ağız dolusu kusmanın abdesti bozduğunu kabul eder fakat kusmanın abdest bozma durumu ile ilgili bazı ince farklar ve detaylar bulunmaktadır.

Hanefi mezhebi: Ağız dolusu kusmak abdestin bozulmasına neden olur. Kusma, kişinin kendi iradesiyle yapmışsa daha kesin bir şekilde abdesti bozar. Eğer kişi istemeden kusarsa abdestinin bozulup bozulmadığı konusunda farklı görüşler olabilir. Fakat genel görüş istemeden de olsa kusmanın abdesti bozduğudur.

Şafiî mezhebi: Ağız dolusu kusmak abdestin bozulmasına neden olan bir durumdur. Burada kişi çok hasta ise ve kusma onun hastalığının bir sonucuysa bu durumda kişi abdest almak zorunda olmayabilir çünkü sağlık durumu ön planda tutulur. Yine de genel olarak kusmanın abdesti bozacağı kabul edilir.

Maliki mezhebi: Kusmanın abdesti bozup bozmadığına dair farklı bir yaklaşım vardır. Burada kişi kusmayı isteyerek yaptıysa abdesti bozulur fakat istemeyerek yaptığı bir kusma durumunda ise abdestin bozulmayacağı kabul edilir. Yani Maliki mezhebi kusmayı istemeden yapan kişinin abdestinin bozulmadığını savunur.

Hanbeli mezhebi: Ağız dolusu kusmak abdestin bozulmasına yol açan bir durum olarak kabul edilir. Diğer mezheplerle benzer bir yaklaşım sergiler yani kişinin kusmayı istemesi ya da istememesi fark etmez; kusma abdestin bozulmasına neden olur. Bu mezhepte ağız dolusu kusmanın abdestin bozulmasıyla ilgili çok net bir görüş vardır.

AZ KUSMAK ABDESTİ BOZAR MI?