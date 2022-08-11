Haber dönüşü Mona zaten kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne koyduğunu görür ve artık evsiz kalmıştır. Yetimhaneden arkadaşı ve şimdilerde polis olan arkadaşı Leyla (Melisa Döngel) gizli bir görevde olduğundan, yeni tanıştığı Yakup’un, sonradan garip bir mimariyle ikiye bölünmüş olan evine kiracı olma teklifini geçici bir çözüm olarak kabul etmek zorunda kalır. Ancak Mona daha apartmana taşındığı ilk gün, Yuva Apartmanı’nda garip işler döndüğünü fark eder.