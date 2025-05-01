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        Haberler Gündem Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Güncel haberler

        Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

        Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada, "Simav ilçesinde saat 14.38'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "Bizi müteessir edecek herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 21:20 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:20
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        Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Deprem, Kütahya kent merkezi ve ilçelerde hissedildi.

        KÜTAHYA VALİSİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA

        Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada,"Simav ilçesinde saat 14.38'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "Bizi müteessir edecek herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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