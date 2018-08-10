Murat Orhan yönetimindeki TIR, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Zafertepe Mahallesi Kavşağı yakınlarında aynı istikamete giden Tahir Kocaerkek'in kullandığı kereste yüklü TIR'a arkadan çarptı.
İHA'nın haberine göre kazada TIR sürücüsü Orhan'ın şoför mahallinde sıkıştığının bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri de müdahalede bulundu.
Orhan, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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