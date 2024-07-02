Kütahya'da otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Gediz-Uşak Karayolu üzerindeki Buğday Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi.

Gediz'den Uşak yönüne giden İbrahim Akpınar yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Ö.A. yönetimindeki tankere kavşakta arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Akpınar ile yanında bulunan Kazım Kocabıyık ve onun eşi Münire Kocabıyık ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kazım ve eşi Münire Kocabıyık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren otomobil sürücüsü Akpınar ise Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.