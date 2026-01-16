Kütahya'da servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kütahya'da bir trafik kazası meydana geldi. Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı, otomobil sürücüsü Ayten Çibuk hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin sürdüğü bildirildi
SERVİS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
AA'nın haberine göre; Simav Özel Eğitim Meslek Okuluna öğrenci taşıyan N.A. idaresindeki servis minibüsü ile Ayten Çibuk idaresindeki otomobil, Simav-Gediz kara yolunun Kalkan mevkisinde çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Bölgedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan minibüsteki 3 öğrenci ile otomobil sürücüsü Çibuk ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu, ambulanslarla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan Ayten Çibuk, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.