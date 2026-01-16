Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Kütahya'da servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

        Kütahya'da bir trafik kazası meydana geldi. Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı, otomobil sürücüsü Ayten Çibuk hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 14:10 Güncelleme: 16.01.2026 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kütahya'nın Simav ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

        SERVİS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

        AA'nın haberine göre; Simav Özel Eğitim Meslek Okuluna öğrenci taşıyan N.A. idaresindeki servis minibüsü ile Ayten Çibuk idaresindeki otomobil, Simav-Gediz kara yolunun Kalkan mevkisinde çarpıştı.

        5 KİŞİ YARALANDI

        Bölgedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan minibüsteki 3 öğrenci ile otomobil sürücüsü Çibuk ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu, ambulanslarla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılardan Ayten Çibuk, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 15 Ocak 2026 (Avrupa Grönland İçin ABD İle Savaşır Mı?)

        NATO kalkanı Grönland'da mı kırılacak? Artık "Birimiz Hepimiz İçin" değil mi? Trump niye müteffik toprağı istiyor? Trump ABD'yi sığınağa mı sokuyor? HT 360'da Dilek Gül sordu; Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elçin Başol ve Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı anlattı.  

        #Kütahya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Kasımpaşa'da!
        Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Kasımpaşa'da!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti!
        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti!
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son