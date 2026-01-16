Kütahya'da servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kütahya'nın Simav ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

SERVİS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

AA'nın haberine göre; Simav Özel Eğitim Meslek Okuluna öğrenci taşıyan N.A. idaresindeki servis minibüsü ile Ayten Çibuk idaresindeki otomobil, Simav-Gediz kara yolunun Kalkan mevkisinde çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Bölgedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan minibüsteki 3 öğrenci ile otomobil sürücüsü Çibuk ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu, ambulanslarla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Ayten Çibuk, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.