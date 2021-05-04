Kütahya'da silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre, husumetli iki aile fertlerinden İsmail Demir ve Yasin Kart’ın tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sonucunda 68 yaşındaki İsmail Demir olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Yasin Kart, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; Yasin Kart, daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Diğer yandan İsmail Demir’in cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.