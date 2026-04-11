Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da tamir etmek istediği otomobil, ölümüne neden oldu | Son dakika haberleri

        Kütahya'da tamir etmek istediği otomobil, ölümüne neden oldu

        Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilini tamir ettiği sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 01:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tamir etmek istediği otomobil, ölümüne neden oldu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Emet ilçesine bağlı Yaylayolu köyünde oturan Ali Yavuz (67), dün akşam evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Yavuz’a ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi.

        Yapılan araştırmada Yavuz'un otomobili Değirmisaz köyü mevkisinde bulundu. DHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri, Yavuz'un arızalanan otomobilini tamir etmek isterken krikonun kayması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 9 Nisan 2026 (Galatasaray İzmir'de Hata Yapmadı)

        Galatasaray İzmir'de hata yapmadı. Kadınlar CEV Cup'ta Şampiyon Galatasaray. Temsilcimiz Chieri'yi 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Dursun Özbek: Galatasaray için kupa mevsimi başladı. Fenerbahçe Beko için kritik viraj. Sarı Lacivertliler 20.45'te Real Madrid'i konuk edecek. Spor Bülteni'nde S...
        #Kütahya
        #Emet
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Çağrı Bey Somali'de
        Çağrı Bey Somali'de
        Tatlıses'ten sürpriz
        Tatlıses'ten sürpriz
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası