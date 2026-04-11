Kütahya'da tamir etmek istediği otomobil, ölümüne neden oldu
Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilini tamir ettiği sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Giriş: 11.04.2026 - 01:49
Emet ilçesine bağlı Yaylayolu köyünde oturan Ali Yavuz (67), dün akşam evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Yavuz’a ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi.
Yapılan araştırmada Yavuz'un otomobili Değirmisaz köyü mevkisinde bulundu. DHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri, Yavuz'un arızalanan otomobilini tamir etmek isterken krikonun kayması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
