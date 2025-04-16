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        Haberler Gündem Kütahya'da tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan kişi öldü - Güncel haberler

        Tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kaldı

        Kütahya'da tamir ettiği sırada freni boşalıp hareket ederek devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:04 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:04
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        Tamir ederken traktörün altında kaldı
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        Kırsal Sofu Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Ay'ın (73) tamir ettiği traktör, freninin arızalanması sonucu hareket etti.

        Bu sırada Ay, durdurmak istediği traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Ay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ay'ın cenazesi, incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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