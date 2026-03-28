Uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli sonuçlar elde edildi. Kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 48 ayrı olayda 67 şüpheli şahıs yakalandı
Giriş: 28.03.2026 - 10:20
48 AYRI OLAY 87 ŞÜPHELİ ŞAHIS
Kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 48 ayrı olayda 67 şüpheli şahıs yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda ise 5 kilo 197 gram uyuşturucu madde ile 120 adet sentetik ecza ele geçirildi.Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
