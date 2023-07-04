Üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki Ali Mert, 50 günlük yaşam savaşını kaybetti

Mustafa AKÇAY/ HİSARCIK (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'da, oyun oynarken üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki Ali Mert Atasoy, 50 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tavşanlı ilçesinde, 15 Mayıs'ta, evde oyun oynarken üzerine televizyon düşen Ali Mert Atasoy, yaralandı. Ailesinin, durumu fark edip, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Ali Mert, yoğun bakım ünitesine alındı. 50 gündür hastanede tedavi gören Ali Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen, sabah saatlerinde, hayatını kaybetti. Ali Mert Atasoy için Hisarcık ilçesi Merkez Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Atasoy ailesi ve yakınlarıyla bölge halkının da cenazesine katıldığı Ali Mert, ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY
2023-07-04 17:16:22
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