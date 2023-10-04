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        Taksiye gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Thor' buldu

        KÜTAHYA'dataksiyegizlenerek kente getirilen 300 gram metamfetamin ile 6,03 gram bonzai, narkotik köpeği 'Thor' tarafından bulundu. Sürücü İ.M.A., gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:05
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        Taksiye gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Thor' buldu
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        KÜTAHYA'dataksiyegizlenerek kente getirilen 300 gram metamfetamin ile 6,03 gram bonzai, narkotik köpeği 'Thor' tarafından bulundu. Sürücü İ.M.A., gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente taksi ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası ve sürücüsü tespit edilen taksi, Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde durduruldu. Takside narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, araca gizlenmiş 300 gram metamfetamin, 6,03 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.M.A., Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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