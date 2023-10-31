Polisten yarışmak isteyen sürücülere: Sizden ricam kendinizi düşünün KÜTAHYA'dayarışyapmak için kara yolu yan yolda hazırlık yapan modifiye tutkunu sürücüler, trafik polisine yakalandı. Polisi görünce kaçan 2 sürücüye 6 bin lira idari para cezası uygulanırken, yarışmak isteyen gençleri etrafına toplayan trafik polisi, "Sizden ricam önce kendinizi düşünün. Alkollü direksiyona geçmeyin, yarışmayın. Kurallara uyun, başka bir şey istemiyoruz" diyerek nasihatta bulundu.

KÜTAHYA'dayarışyapmak için kara yolu yan yolda hazırlık yapan modifiye tutkunu sürücüler, trafik polisine yakalandı. Polisi görünce kaçan 2 sürücüye 6 bin lira idari para cezası uygulanırken, yarışmak isteyen gençleri etrafına toplayan trafik polisi, "Sizden ricam önce kendinizi düşünün. Alkollü direksiyona geçmeyin, yarışmayın. Kurallara uyun, başka bir şey istemiyoruz" diyerek nasihatta bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, gece yarısı çok sayıda modifiyeli araç sürücüsünün yarış yapmak için Kütahya-Tavşanlı kara yolu yan yoldaki canlı hayvan pazarı yakınında toplandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yolda polisin geldiğini görerek kaçan 2 araç sürücüsü, kısa sürede yakalandı. Sürücülere, çeşitli suçlardan 6 bin lira idari para cezası uygulandı. Yarışmak için bir araya gelen gençleri etrafına toplayan trafik polisi, "Sizden ricam önce kendinizi düşünün. Alkollü direksiyona geçmeyin, yarışmayın. Kurallara uyun arkadaşlar. Başka bir şey istemiyoruz" dedi. Kürşat Günaydın da Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a seslenerek güvenli yarış ve hız yapabilecekleri pist istediklerini söyledi. Günaydın, "Bu gençlerin haline bir bakın. Alim Başkan'ım, gerekeni yapmanızı arz ediyoruz. Gençler 50-60'ar bin lira ceza ödüyoruz. Artık pist istiyoruz" dedi. Trafik ekiplerinin kontrollerinin ardından yarışmak için toplanan sürücüler, bölgeden ayrıldı.