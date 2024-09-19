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        Kütahya'da silahlı fotoğraf paylaşımlarına 10 gözaltı

        KÜTAHYA'da tabanca ve tüfekle poz verdikleri fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 01:00 Güncelleme: 19.09.2024 - 01:05
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        Kütahya'da silahlı fotoğraf paylaşımlarına 10 gözaltı
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        KÜTAHYA’da tabanca ve tüfekle poz verdikleri fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden tabanca-tüfek ve mühimmat fotoğrafları paylaşanlara yönelik inceleme başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin destek verdiği incelemede, tabancayla poz verip fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 21 hesap tespit edildi. Hesapların yöneticisi olduğu belirlenen şüpheliler Ö.A., E.K., O.Y., Ş.Y., A.K., M.K., E.E., M.Y.T., C.C. ve A.H. evlerine yapılan baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 62 adet fişek, 37 adet kurusıkı fişeği, 106 adet av tüfeği kartuşu, 133 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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