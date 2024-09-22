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        Arazi de cesedi bulundu, savcılık cinayet soruşturması başlattı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Selim Özenç (62), boş arazide ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 20:41 Güncelleme: 22.09.2024 - 20:45
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        Arazi de cesedi bulundu, savcılık cinayet soruşturması başlattı
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        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde Selim Özenç (62), boş arazide ölü olarak bulundu. Savcılık, şüpheli görülen ölüm üzerine soruşturma başlattı.

        Tavşanlı ilçesi Çukurköy sanayiye yakın arazi de hareketsiz yatan birini görenler polise haber verdi. Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Selim Özenç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinde Selim Özenç’in ölümü şüpheli görüldü ve soruşturma başlatıldı. Özenç’in cenazesi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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