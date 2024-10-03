Otomobil takla attı; anne öldü, baba ve kızları yaralandı

KÜTAHYA’da otomobilin takla attığı kazada Nilgün Sarı (62) hayatını kaybetti, eşi sürücü Ahmet Dursun Sarı (66) ile bedensel engelli bilek güreşi Türkiye ve Avrupa şampiyonu kızları Asude Sarı (18) yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Tavşanlı ilçesi Beyköy kavşağında meydana geldi. Ahmet Dursun Sarı’nın kontrolünü yitirdiği 43 HU 783 plakalı otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkardığı Ahmet Dursun Sarı, Nilgün Sarı ve Asude Sarı ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nilgün Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.