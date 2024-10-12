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        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        MustafaYİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya)-KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü Mustafa Çağlar (45), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:56 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:00
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        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        MustafaYİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya)-KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü Mustafa Çağlar (45), hayatını kaybetti.

        Kaza, Domaniç ilçesine bağlı Fıranlar köyünde meydana geldi. Tarlasına gitmek üzere evden çıkan Mustafa Çağlar, kullandığı traktörün hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Çağlar, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çağlar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlar, kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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