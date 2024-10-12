Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaza, Domaniç ilçesine bağlı Fıranlar köyünde meydana geldi. Tarlasına gitmek üzere evden çıkan Mustafa Çağlar, kullandığı traktörün hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Çağlar, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çağlar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlar, kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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