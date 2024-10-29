Kütahya'da komşular arasından park kavgası: 1 yaralı
KÜTAHYA'da komşular arasında park tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
KÜTAHYA’da komşular arasında park tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önüne araç park edilmesine sinirlenen V.A. (61) komşusu H.G. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen V.A., aracından aldığı silahı ateşleyerek H.G.’yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli V.A.’yı suç aleti silahla birlikte yakalarken olayda elinden ve yanağından yaralanan H.G. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.