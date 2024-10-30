Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı; 3 yaralı

        KÜTAHYA'nınTavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:35 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'nınTavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Yeni Mahalle Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Tavşanlı’dan Kütahya istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 43 RC 965 plakalı otomobil ile Hanımçeşme Mahallesi istikametinden gelen K.Ö. idaresindeki 43 ACG 785 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü K.Ö. ile diğer otomobildeki A.K. ve T.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        100 bin sosyal konut yapılacak
        100 bin sosyal konut yapılacak
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        37 bin günübirlik konuta izin
        37 bin günübirlik konuta izin
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri

        Benzer Haberler

        Kütahya'da emniyet ve jandarma teşkilatına 11 araç tahsis edildi
        Kütahya'da emniyet ve jandarma teşkilatına 11 araç tahsis edildi
        Kütahya'da kayıp olarak aranan yaşlı adam ormanda ölü bulundu
        Kütahya'da kayıp olarak aranan yaşlı adam ormanda ölü bulundu
        Gediz'de çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü
        Gediz'de çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü
        Kütahya'da "Dumlupınar Büyük Zafer" animasyon filminin galası yapıldı
        Kütahya'da "Dumlupınar Büyük Zafer" animasyon filminin galası yapıldı
        Simav'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Simav'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da anızdan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Kütahya'da anızdan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü