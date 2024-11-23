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        Domaniç'te kar yağışı

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:28 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:30
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        Domaniç'te kar yağışı
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        KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Yağışla birlikte 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi, beyaza büründü.

        Domaniç’te hava sıcaklığı düşerken, öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi, beyaza büründü. Karayolları ekipleri Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan geçitte tuzlama ve temizlik çalışması başlattı. Trafik ekipleri de kar yağışı nedeniyle kışlık lastiği olmayanlara, dağ yoluna çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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