Domaniç'te kar yağışı

Domaniç’te hava sıcaklığı düşerken, öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi, beyaza büründü. Karayolları ekipleri Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan geçitte tuzlama ve temizlik çalışması başlattı. Trafik ekipleri de kar yağışı nedeniyle kışlık lastiği olmayanlara, dağ yoluna çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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