Yılın ilk gününü kar manzarasında geçirdiler

Domaniç ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 1500 rakımlı Koca Yayla geçidini beyaza bürüdü. Zaman zaman trafiği olumsuz etkileyen yağış, doğada güzel manzaralarda oluşturdu. Yılın ilk gününde Kütahya’nın yanı sıra Bursa, İnegöl, Bilecik ve Tavşanlı’dan gelen piknikçiler, Koca Yayla geçidinde zamanlarını kar manzarasında piknik yaparak geçirdi.

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