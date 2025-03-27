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        Camını kırıp girdikleri kitabevinden, ikinci el kitap çaldılar

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 'Al götür oku, geri getir' sloganıyla ücretsiz kitap desteği sağlanan kitabevine camı kırarak giren şüpheliler, ikinci el kitapları çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:25
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        Camını kırıp girdikleri kitabevinden, ikinci el kitap çaldılar
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        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 'Al götür oku, geri getir' sloganıyla ücretsiz kitap desteği sağlanan kitabevine camı kırarak giren şüpheliler, ikinci el kitapları çaldı. İşletmeci Şevki Eser, dükkandan 3’üncü kez kitap çalındığını belirterek, "Zaten ücretsiz olarak veriyoruz. İsteseydi, verirdik" dedi.

        Ulucami Mahallesi'ndeki kitabevine gece saatlerinde, kapı camını kırarak giren şüpheliler, içerideki ikinci el kitapları çuvallara doldurup kaçtı. Kitabevinin gönüllü işletmeciliğini yapan emekli İngilizce öğretmeni Şevki Eser, 3'üncü kez iş yerinden kitap çalındığını söyledi. Yaklaşık 40 yıl önce atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla iş yerini açtıklarını belirten Eser, 'Al götür oku, geri getir' sloganıyla ücretsiz kitap desteği sağladıklarını ifade etti. Eser, hırsızlığa çok şaşırdıklarını ancak kitap çalındığı için şikayette bulunmadıklarını söyleyerek, "Gündüzleri sürekli kapımız açıktı. Bu kitabevimiz bundan yaklaşık 40 yıl önce atık kağıtları vatandaşların getirip geri dönüşüme kazandırılması için açılmıştı. Daha sonra baktık ki kağıt kartonların içerisinde kitaplar var. Biz de bu tür okunmuş kitapları atılmaktansa herkesin hizmetine sunalım istedik ve burayı açtık. Zaten isteyen ücretsiz olarak alabiliyor kitapları. Fakat bu son olay bize çok ilginç geldi. Burayı açtığımızdan bugüne 3'üncü kez kitaplar çalındı. Keşke bizden isteseydi, verirdik" diye konuştu.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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