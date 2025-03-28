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        Kütahya'da orman yangını

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde Murat Dağı orman bölgesinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 20:46 Güncelleme: 28.03.2025 - 20:50
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        Kütahya'da orman yangını
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        KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde Murat Dağı orman bölgesinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

        Gediz Çukurören köyü yakınlarında bulunan Murat Dağı orman bölgesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle harekete geçen köylüler, yangına ilk müdahaleyi yaparken durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Gediz Belediyesi ve çevre itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen, yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Altıntaş ilçesi sınırlarında bulunan ormanlık alana da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, bölgedeki köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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