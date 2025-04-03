İhtara uymayan motosikletin sürücüsü ile sahibine 100 bin lira ceza

KÜTAHYA’da trafik polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yapılan takiple yakalandı. Biri takip sırasında düşürdüğü, diğeri üzerinde 2 tabanca ele geçirilen sürücü ile motosikletin sahibine 100 bin lira idari para cezası kesildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, devriye görevi sırasında plakasız motosikletle seyir halindeki B.İ.’ye (17) ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü, yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında kurusıkı tabanca düşüren B.İ., motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Üzerinde, başka bir kurusıkı tabanca daha ele geçirilen sürücü, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Plakasız motosikletin sahibi ile ehliyetsiz sürücü B.İ.’ye ‘Dur ihtarına uymamak’, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’, ‘Abart egzozlu araç kullanmak’ suçlarından toplam 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet, trafik polislerinin incelemesinin ardından emniyet otoparkına çekildi.