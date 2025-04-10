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        Bataklığa düşen kişiyi itfaiye kurtardı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Adranos Çayı'nda bataklığa düşen Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 19:39 Güncelleme: 10.04.2025 - 19:40
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        Bataklığa düşen kişiyi itfaiye kurtardı
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        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Adranos Çayı’nda bataklığa düşen Y.E. (45), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Tavşanlı- Harmancık yolu Balıkesir ışıklı kavşakta bulunan köprü altında Adranos Çayı’nda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çaydaki bataklığa düşen Y.E. isimli kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Y.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

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