Bataklığa düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Tavşanlı- Harmancık yolu Balıkesir ışıklı kavşakta bulunan köprü altında Adranos Çayı’nda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çaydaki bataklığa düşen Y.E. isimli kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Y.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.