YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “AK Parti ‘3 Y’yi ortadan kaldırmak için geliyoruz' dedi ama 3 Y’nin kitabını yazdılar” dedi.

Yeniden Refah Partisi Kütahya 3'ncü Olağan Kongresi Hazar Dinari Kültür Merkezinde, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Erbakan Havası ve parası çok olan bir çok siyasi partiye nasip olmayan başarılara imza attıklarını söyleyerek "Yine Yeniden Refah Partimiz bir diğer önemli rakam bir diğer gerçek 2024 yılını üye artış şampiyonu olarak tamamlamıştır. Diğer partilerin üye artış sayıları bir senede 210 bin; sadece partimizin üye artış sayısı bir senede 257 bin olmuş. İşte milli görüş işte Yeniden Refah. Yeniden şahlanıyoruz. Yeniden kıyama kalkıyoruz. Yeniden geliyoruz. Arakan için geliyoruz, Gazze için geliyoruz, Doğu Türkistan için geliyoruz, Keşmir için geliyoruz, Myanmar için geliyoruz ve Türkiye’de açlık sınırının altındaki maaşlarla hayatta kalma mücadelesi verenler için geliyoruz. Yeniden geleceğiz ve bu milletin yüzünü Yeniden Refah ile güldüreceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ NOKTA '3 Y'

Erbakan kongredeki konuşmasına şöyle devam etti:

"Milletimiz üç temel karar vermiş. Birincisi bir değişim olması gereklidir. Mevcut durumdan rahatsız. 23 senelik AK parti iktidarının artık değişmesi gerektiğini söylüyor. İkinci kararı ne? Evet değişim gerçekleştireceğiz ama yerine ne koyacağız. Bu noktada Milli Görüşü getireceğiz. Türkiye'nin geldiği nokta 'üç Y'dir. Erbakan hocamızın hizmetleri ile beraber belediyelerde milli görüşün yaptığı hizmetleri hatırlıyor. 54. Hükümet dönemindeki bolluk ve bereket dönemini hatırlıyor ve böylelikle yeniden refah partisine koşuyor. Burada üçüncü karar da işte budur. Milli görüşe ulaşmak istiyorsak nereden gideceğiz. Yeniden Refah partisine koşacağız diyor. Bütün medyanın rüzgarını dış güçlerin rüzgarını arkalarına almış şekilde ekrana çıktılar. Anadolu'yu dolaştılar ve dediler ki 'biz bu ülkede 3 Y ile mücadele edeceğiz. Bu 3 Y'yi ortadan kaldırmak için geliyoruz' dediler, 'AK Parti olarak yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları ortadan kaldıracağız' dediler. Milletimiz güvendi Erbakan hocamızın talebeleridir dedi. Onlar da milli görüşçüdür dedi ve bu süslü sözleri benimseyerek AK Partiye cumhuriyet tarihinde kimseye nasip olmamış düzeyde destek verdi. Peki şu 23 senelik dönemde bu '3 Y' bakımından durumlarına baktığımızda ne görüyoruz. Yoksulluk bugün asgari ücret 22 bin TL, emekli maaşı ne kadar 14 bin 460 TL. Bugün Türkiye’de açlık sınırı nereye dayandı. 2025 yılı itibariyle 23 bin TL ye dayandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği hutbeyi hepiniz gördünüz. 'Yoksul Müslümanlara verilmesi gereken fitreyi asgari ücretlilere ve emeklilere verebilirsiniz' diye fetva verdi. Türkiye’nin geldiği nokta 3 Y. Hani yolsuzlukları ortadan kaldıracaktın vatandaşlara soruyorsun yolsuzlukları ortadan kaldırdılar mı? 'Başkanım ne kaldırması yolsuzluğun kitabını yazdılar' Yoksulluk? Yoksulluğunda kitabını yazdılar. Yasaklar? Yasaklarla ilgili evet başörtüsü yasağını ortadan kaldırdılar imam hatiplerle ilgili inanç özgürlüğü ile ilgili yasakları ortadan kaldırdılar. Bununla ilgili herkesten çok biz sevindik. Ancak sadece bu değil bunları ortadan kaldırdılar ama diğer taraftan kendilerine muhalif en ufak bir sese dahi fırsat vermediler. İşte bu gün gazeteciler hapiste siyasetçiler hapiste, genel başkanlar hapiste daha RTÜK' ün geçtiğimiz olaylarla ilgili muhalif kanallara kestiği cezaları hepiniz gördünüz. İktidarın aleyhinde konuşmak yasak, eleştirmek yasak, hayır Türkiye kötüye gidiyor demek yasak, iş adamlarının derneği başkanı 'her şey iyiye gitmiyor kötü olan şeylerde var' dedi. Eleştiri hakkını kullandı hemen aldılar ifadesini yurt dışına çıkış yasağı getirdiler. Bu gerçekleri ortaya koyduğumuzda yoksulluğu da, yolsuzluğu da, yasakları da çözüme kavuşturamadıklarını görüyoruz. Milli kaynak paketlerini sisteme sokacağız. Bir senede borçlanmadan zam yapmadan, ilave vergi koymadan bir milyar dolar kaynak nasıl bulunacak bunun kitabını yazdık. İmtiyazlı holdinglerden kurtardığımızda israftan kurtardığımızda ve milli kaynak paketleri ile oluşturduğumuzda denk bütçeyi de yapacağız ve yıllık faiz canavarından da kurtaracağız.” dedi.