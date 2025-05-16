Telefon dolandırıcısı, 2 milyon liralık altını almaya gelince suçüstü yakalandı

KÜTAHYA'da kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları İsmail A.’dan 2 milyon lira değerindeki altınlarını almak için eve gelen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya’da kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, İsmail A.’yı arayarak kimliğinin başkaları tarafından kullanıldığı ve adına Diyarbakır’daki bir kuyumcudan 500 bin lira değerinde alışveriş yapıldığını söyledi. Şüpheliler, İsmail A.’nın evindeki yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan ziynet eşyalarını isteyerek kuyumcudan aldıkları seri numaralar ile karşılaştıracakları söyledi. Durumdan şüphelenen İsmail A., ‘lavaboya gitmem lazım’ diyerek komşusuna durumu anlattı. İhbar üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri harekete geçti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin İstanbul’dan geldiğini tespit eden polis ekipleri, İsmail A.’nın evinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerden M.S., altınları almak üzere geldiği sırada suçüstü yakalandı. Yapılan çalışma sonucu korsan taksicilik yaptığı da belirlenen diğer şüpheli M.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.