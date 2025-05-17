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        Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya, öldü

        KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Gül, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 01:52 Güncelleme: 17.05.2025 - 01:55
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        Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya, öldü
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        KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Gül, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Emet- Hisarcık karayolu orta ölçekli sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 43 NL 888 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bekir Gül’e çarptı. Ağır yaralanan Gül, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bekir Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü Y.K. ifadesi için jandarma merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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