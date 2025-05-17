Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya, öldü

Otomobil sürücüsü Y.K. ifadesi için jandarma merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Emet- Hisarcık karayolu orta ölçekli sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 43 NL 888 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bekir Gül’e çarptı. Ağır yaralanan Gül, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bekir Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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