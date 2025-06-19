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        Tahta palet atölyesindeki yangın söndürüldü

        KÜTAHYA'da, keresteciler sitesindeki tahta palet üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 04:12 Güncelleme: 19.06.2025 - 04:15
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        Tahta palet atölyesindeki yangın söndürüldü
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        KÜTAHYA'da, keresteciler sitesindeki tahta palet üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü.

        Yangın, saat 02.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi'nde bulunan keresteciler sitesindeki Bayram A.'ya ait tahta palet üretim atölyesinde çıktı. İş yerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyedeki tahta paletleri sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası atölye kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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