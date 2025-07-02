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        Kütahya'da orman yangını (2)

        BAZIEVLER TAHLİYE EDİLDİKütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesi yakınlarında çıkan orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 25 arazöz, 15 itfaiye aracı, 3 dozer ve yaklaşık 150 personel katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 21:42 Güncelleme: 02.07.2025 - 21:45
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        Kütahya'da orman yangını (2)
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        BAZIEVLER TAHLİYE EDİLDİ

        Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesi yakınlarında çıkan orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 25 arazöz, 15 itfaiye aracı, 3 dozer ve yaklaşık 150 personel katıldı. Kütahya Valiliği kararıyla Hamzabey Mahallesi’nde ormana yakın olan evlerde oturanlar tahliye edildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için söndürme çalışmaları devam ediyor.

        VALİ IŞIN: YANGIN BİÇERDÖVERDEN ÇIKTI

        Kütahya Valisi Musa Işın, söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Saat 12.00 civarlarında Gediz’e bağlı Yenikent köyünde biçerdöverden kaynaklanan bir yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle yayılma özelliğini gösterdi. Daha çok buğday tarlalarından başlayan bu yangın hem buğday tarlalarını hem de ormanlık alanları kapsadı. Hamzabey köyüne doğru giden bu yangına arkadaşlarımız müdahalede bulunarak, tedbir alarak köyü yangından kurtardı. Alikahya köyüne sirayet etmemesi için arkadaşlarımız tedbir alıyorlar. İnşallah daha fazla yayılmadan, zarara neden olmadan yangını söndürmüş olacağız” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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