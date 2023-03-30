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Kütahya'da kurulan tesiste, 13 milyon ton atık şlam kömürü ekonomiye kazandırılacak

AA

Kütahya'da kurulan tesiste, 13 milyon ton atık şlam kömürü ekonomiye kazandırılacak

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) ait maden sahasında kurulan Şlam Zenginleştirme Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, Tunçbilek beldesindeki Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) sahasında atık olan 13 milyon ton şlam kömürünü ekonomiye kazandıracak tesisin açılış törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, kömür sektöründe karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için tüm kaynaklara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Maden sahalarında atık olan şlam kömürünün yeniden ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdoğan, "TKİ olarak yaptığımız deneysel çalışmalardan elde ettiğimiz analizler ile şlam kömürlerinin sanayi tesisleri için belirlenen baca gazı emisyon sınır değerlerini sağladığı sonucuna ulaştık. 2021 yılında TSE 'ye yaptığımız başvuru sonucunda geçen yıl şlam kömürleri için TSE Uygunluk Belgesi aldık." diye konuştu.

Erdoğan, kurulan tesiste alt ısıl değeri ortalama bin 500 olan düşük kalorili şlam kömürünün zenginleştirme tesisinde 3 bin, kurutma tesisinde 4 bin kaloriye kadar yükseltileceğini aktardı.

- 7 yılda 13 milyon ton kömür ekonomiye kazandırılacak

Tesisin Türkiye'nin ilk şlam kömürü işleme tesis olduğunu bildiren Erdoğan, "Bu tesiste yıllık 900 bin ton kömür zenginleştirme ve yıllık 120 bin ton da kömür kurutma yapılacak. Bu şekilde 7 yılda yaklaşık 13 milyon ton şlam kömürünü inşallah ekonomiye kazandırmış olacağız." dedi.

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nda kamu ve özel sektör temsilcileriyle birlikte ortak sorumluluk bilincinde daha güçlü bir Türkiye için üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Madenlerimizi ekonomimize kazandırmaya ve şehirlerimize istihdam sağlamaya devam edeceğiz. 2023 yılında madencilik sektörümüzün gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payını ve yerli kömür üretimini istikrarlı ve çevreye uyumlu bir şekilde artırmaya aralıksız devam edeceğiz."

Tesisi kuran Kayasu ve Akçadağ şirketleri adına konuşma yapan Şehmuz Furkan Akçadağ da tesisin ilk yatırım maliyetinin yaklaşık 200 milyon lira harcandığını, tam kapasiteye ulaşabilmesi için de yapılacak ek yatırımlarla birlikte toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 300 milyon lira olacağının ön görüldüğünü aktardı.

Tesisin tam kapasite çalışmaya başladığında yıllık 1 milyon 50 bin ton şlamın işleneceğini bildiren Akçadağ, "Tesisimizin tam kapasite ile çalışması durumunda yaklaşık 150 personelin istihdam edilmesi öngörülmektedir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen tesis gezildi.

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