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Kütahya'da kırmızı ışıkta bekleyen araçtaki sürücünün eşine saldırı KGYS kamerasında

AA

Kütahya'da kırmızı ışıkta bekleyen araçtaki sürücünün eşine saldırı KGYS kamerasında

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da eşinin kullandığı otomobilde bulunan kişi, korna çalarak yol vermesini istedikleri iddia edilen araçtaki 2 şüpheli tarafından kırmızı ışıkta durdukları sırada darbedildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erdoğan Atasoy Caddesi'nde, 43 ACK 473 plakalı otomobili kullanan eşinin yanında oturan Mustafa Cin, DSİ Kavşağı'na yaklaştıklarında kendilerine yol vermediğini öne sürdüğü 43 BB 593 plakalı otomobilin sürücüsüne kornaya basarak tepki gösterdi.

Kırmızı ışıkta duran otomobilin yanına gelen 2 kişi, kapıyı açıp Mustafa Cin'i tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Bu kişilerden biri, Cin'i ayaklarından tutup otomobilden indirmeye çalıştı. Cin'in saldırganlara tekme atarak direnip kapıyı kapattığı sırada eşi aracı hareket ettirerek uzaklaştı. Yüzüne darbe alan Cin, eşiyle Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin R.K. (54) ve oğlu E.K. (22) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Mustafa Cin, yaptığı açıklamada, kornaya bastıktan sonra baba oğulun yavaş hareket ederek kendilerinin trafikte ışıklara takılmasını sağladıklarını ileri sürdü.

Saldırganların darp olayından sonra kendilerini takip ederek yol boyunca önlerini kesip tacizde bulunduğunu iddia eden Cin, "Neyse ki ciddi bir yaralanmam olmadı ancak bu tür saldırılar Allah korusun daha kötü sonuçlar doğurabilir. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için bana ve aracıma saldıran R.K. ve oğlu E.K. olmak üzere tüm aile fertlerinden şikayetçi olduk." dedi.

Kamera kayıtlarında, kırmızı ışıkta duran aracın yanına gelen 2 kişinin aracın sağ ön kapısını açıp tekme ve yumruklarla Cin'i darbettiği, ayaklarından tutup dışarı çıkarmaya çalıştığı, daha sonra otomobilin uzaklaştığı görülüyor.

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