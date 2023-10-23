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        Kütahya'da kestane ağacından düşen kişi öldü

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, kestane ağacından düşen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:42
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        Kütahya'da kestane ağacından düşen kişi öldü
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        Kütahya'nın Simav ilçesinde, kestane ağacından düşen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

        Yeniköy'de ikamet eden İsmail Can (55), hasadın başlaması nedeniyle Kocakömür Ocağı mevkisinde kestane toplamaya gitti. Yüksek tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Can, dengesini kaybederek ağaçtan düştü.

        Bölgedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği evli ve 2 çocuk babası Can'ın cesedi, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ayrıca, aynı bölgede kestane toplarken ağaçtan düşerek yaralanan Hüseyin Güngör (74) ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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